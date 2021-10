Matrículas para aprovados no processo seletivo do Ifal Penedo ocorrem até sexta-feira (22)

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) – Campus Penedo abriu nesta quarta-feira, 20, as matrículas para as 40 pessoas classificadas no Processo Seletivo 2021.2, que ingressarão no curso técnico em Química, ofertado na modalidade subsequente ao ensino médio. O procedimento é exclusivamente on-line, sendo responsabilidade do candidato acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) para se matricular até sexta-feira, 22.

O primeiro passo é entrar na página eletrônica https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa/public/pre_matricula/entrada.jsf e fazer o login usando o CPF e a data de nascimento, os mesmos cadastrados para a inscrição no processo seletivo. Depois, deve-se preencher o formulário on-line de matrícula, atualizando e complementando todos os dados solicitados. Por último, o estudante classificado deve anexar e enviar todos os documentos obrigatórios, de acordo com a opção de vaga escolhida (ampla concorrência ou cotas).

A lista dos documentos exigidos está detalhada, por tipo de vaga, no item 3 do edital de matrícula publicado nos sites penedo.ifal.edu.br e exame.ifal.edu.br. É necessário atentar para os requisitos das imagens referentes à documentação. Elas devem ser legíveis e estar em formato PDF, JPG ou PNG, com o limite de 10MB por arquivo.

Caso deixe de realizar a matrícula no prazo estabelecido, o candidato classificado, automaticamente, perderá a vaga. Para quem sentir dificuldade em realizar o procedimento on-line, o Ifal Penedo orienta que entre em contato por e-mail (cra.penedo@ifal.edu.br) ou pelos telefones (82) 2126-6400, 2126-6409 e 98119 6929 (WhatsApp), das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Ascom/IFAL