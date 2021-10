Mayra Cardi revela que começou a trabalhar com comida saudável após morte do pai

Mayra Cardi conversou com seus seguidores nesta quinta-feira (14) e revelou que começou a se interessar por alimentação saudável depois que o pai, Mário Cardi, morreu em decorrência de um câncer em 2014.

“Sabe por que eu comecei a trabalhar com comida saudável? Porque eu perdi meu pai de câncer há muitos anos. A gente mudou a alimentação para saudável e ele viveu muito tempo a mais. No fim, ele optou fazer os tratamentos quimioterápicos, que deixam o coração fraco, e morreu de ataque cardíaco. Desde então, minha vida mudou”, disse ela.

A ex-BBB e coach, de 38 anos, disse ainda que teve um câncer na tireoide aos 27 anos e se recusou a tomar remédio. “Minha relação com a comida começou quando fui condenada a tomar remédio para o coração e para tireoide para o resto da vida. Fiz iodoterapia, porque tive um câncer de tireoide, e eu me neguei a tomar remédio para o resto da vida e resolvi estudar sobre alimentação para ver como eu conseguia mudar isso”, completou.

A influencer declarou que se nega a dar comidas que não sejam saudáveis a seus convidados e hóspedes em sua casa, por mais que custe mais caro. “Não sou capaz de dar para as pessoas que eu amo algo que eu sei que faz mal. Se eu sei disso, não como isso, como vou servir isso para as minhas visitas? Esses são meus valores, é o meu trabalho. Eu dedico minha vida a isso, Deus tem um propósito na minha vida com isso, tudo que eu tenho é graças a isso. Eu não poderia ir contra, senão eu seria só dinheiro”, afirmou.