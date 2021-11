Mayra Cardi se derrete por surpresa de Arthur Aguiar

“Quando eu cheguei aqui no apartamento, tinha uma surpresa que o Arthur Aguiar deixou para mim. Sensacional! Eu amei, amor. Muito obrigada! Olha que coisa mais maravilhosa, saudável, e que cheia de romance. Tem até champagne. A pessoa estava mal intencionada. Ou melhor, bem intencionada”, brincou ela, mostrando os doces, fotos e balões da surpresa.

O fim da união, no começo do ano passado, foi marcado por diversas polêmicas. Mayra, inclusive, chegou a contar que descobriu mais de 50 traições do marido, e que a infidelidade começou quando ela estava grávida de Sophia, de 3 anos.

Ao falar sobre a reconciliação, Mayra falou que não aceitará novas traições e que decidiu perdoar Arthur devido ao seu histórico familiar de casamentos falidos.