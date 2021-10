MC Guimê desabafa sobre casamento com Lexa

MC Guimê abriu o coração sobre o casamento com Lexa. Em entrevista para o programa TV Fama, da RedeTV!, o cantor refletiu sobre os impactos da pandemia na relação, além dos altos e baixos do casal.

“Antes, com a correria dos shows a gente se via poucas vezes por mês. Quando um chegava, o outro estava saindo. E aí agora ficamos muito mais juntos, a ponto de um quase enjoar do outro”, revelou.

Casados há três anos, MC Guimê ainda disse que continua com o sonho de se tornar pai pela primeira vez. “Acho que no tempo de Deus dará certo. Tenho muita vontade e ela também”. Recentemente, em interação com os fãs no Instagram, a cantora Lexa também assumiu o sonho de ser mãe.