Medrado desabafa sobre luta contra depressão: ‘Não sou uma pessoa feliz’

Um mês após sua desistência de “A Fazenda 13”, Medrado desabafou sobre sua luta contra a depressão na última quarta-feira (27). A rapper participou do SuperPop, com Luciana Gimenez, e revelou que muitas vezes não sente nem vontade de acordar.

“Não foi só uma vez, mas a pior foi na pandemia mesmo. Fiquei muito mal, eu não queria sair de casa, não queria gravar mais músicas, não queria fazer mais clipes, só chorava, dava crise de choro. E é o que tem acontecido comigo atualmente”, disse a ex-peoa.

Medrado ainda revelou que decidiu buscar ajuda após sua participação no reality rural. Eu acho que eu estou em um momento de oscilações. Tem hora que me dá crise de choro, tem hora que eu acordo super para cima, tem hora que eu estou muito mal. Às vezes eu acordo não querendo acordar, essa é a pior coisa que tem, é muito ruim. Eu não conseguia ver o tamanho do problema. Agora eu consigo ver o tamanho do problema e procurei ajuda”, explicou.

“Eu me sinto vazia. Dois realities, dois filhos lindos, uma mulher bonita, mas eu me sinto vazia, eu queria só me sentir feliz, não sou uma pessoa feliz hoje. Às vezes eu me sinto um pouco incapaz, eu quero só dar o melhor para os meus filhos”, finalizou o desabafo sem conter as lágrimas.