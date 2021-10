Meia de time do Brasileirão fica revoltado após ser substituído e vira cooler na cabeça. VEJA VÍDEO! – Futebol Interior

Recife, PE, 07 (AFI) – O Sport conquistou uma grande vitória na noite desta quarta-feira (06), ao fazer 3 a 1 no Juventude, e engatar o segundo resultado positivo seguido na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, mas parece que nem todo mundo saiu feliz da Arena Pernambuco.

Minutos depois de ser substituído pelo técnico Gustavo Florentín, já no fim do jogo, aos 34 do segundo tempo, logo depois da marcação de um pênalti que resultou o gol de hora do Juventude, Hernanes estava aparentemente revoltado com a arbitragem.

Logo que chegou ao banco de reservas, já de colete, ele simplesmente pegou o cooler de gelo que fica na área técnica, com isotônico, e virou na cabeça, talvez como forma de se refrescar ou protesto. A arbitragem viu o lance e resolveu amarelado.

Com o resultado, o Sport chegou aos 23 pontos, mas ainda não saiu da zona de rebaixamento, porém viu a vantagem para o Santos – primeiro time fora do Z4 – cair para apenas um ponto.