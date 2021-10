Meia do Flamengo lança polêmica ao falar sobre homossexualidade: ‘pecado’ – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – Emprestado pelo Flamengo ao Cuiabá, o jovem meia Pepê usou seu perfil do Instagram para responder algumas perguntas de torcedores e acabou entrando numa polêmica sobre a homossexualidade. Pepê vê a opção sexual como um ‘pecado’.

Uma pessoa perguntou a Pepê sobre o que ele achava da homossexualidade. E respondeu assim:

“(A homossexualidade) Leva a condenação como qualquer outro pecado se não houver arrependimento”, disse o jogador do time mato-grossense.

O que Pepê não imaginou é que sua visão repercutiria de maneira negativa nas redes sociais, tanto é que logo em seguida se explicou.

“Concordo que Deus é amor, mas a generalização disso nessa geração tem levado muitos ao caminho errado. Amar é falar a verdade!! Não julguei, nem condenei, apenas expus conhecimento que o senhor me deu pela Sua palavra, que é a bíblia, meu manual de fé. A homossexualidade é pecado da mesma forma que adulterar ou até mesmo odiar o seu irmão também é. Pecado é pecado, e ele jamais trará vida”, postou.

Pepê tem apenas 23 anos e foi revelado na base do Flamengo. Ele atuou por dois anos no Portimonense, de Portugal e neste ano foi emprestado ao Cuiabá para a disputa do Brasileirão.

Com o jogador, o Cuiabá é o nono colocado no Brasileirão, com 35 pontos. Está a três vitórias e garantir a permanência na elite de 2022.

CONFIRA A POSTAGEM DO JOGADOR: