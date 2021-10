Meio-campista deixa Volta Redonda-RJ rumo ao Líbano – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 01 (AFI) – A permanência no Campeonato Brasileiro Série C não foi suficiente para manter Luciano Naninho no Volta Redonda-RJ. O meio-campista, que estava no clube desde 2020, acertou a ida para o Al-Nasr Benghazi, da Líbia.

O vínculo com o Voltaço se encerraria ao término de outubro, mas as partes chegaram em um acordo e Naninho já está liberado. O interesse não é atual. O meio-campista queria sair, durante a Primeira Fase, mas o Volta Redonda segurou.

ÚLTIMA PASSAGEM?

O Voltaço bateu na trava para a vaga. Terminou com 26 pontos, na quinta colocação do Grupo A. Mesma pontuação do Manaus-AM, que levou a vantagem pelo número de vitórias (sete a seis).

Naninho foi titular durante quase toda a campanha e encerra a segunda passagem pelo Volta Redonda com oito gols em 65 partidas. A anterior, em 2019, aconteceu apenas por empréstimo, junto ao Madureira.

