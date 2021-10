Meio-campista do Cuiabá tem lesão na coxa e vira desfalque de três a quatro semanas – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 18 (AFI) – Em comunicado emitido pelo Cuiabá nesta segunda-feira, o clube informa que o meio-campista Yesus Cabrera deve desfalcar o time por até um mês. O colombiano teve uma lesão na coxa direita e volta entre três e quatro semanas.

O jogador se machucou na última quarta-feira diante da vitória sobre o Sport e não atuou contra o Flamengo, no domingo.

A LESÃO

Cabrera entrou no segundo tempo da partida diante dos pernambucanos e, poucos minutos depois, caiu no gramado pedindo atendimento médico. Com as substituições feitas, o meia permaneceu no sacrifício.

JOGOS IMPORTANTES

Caso de fato, demore o tempo estipulado pelo clube para se recuperar, o meio campista perderá os jogos contra o Atlético-MG, Bragantino, Ceará e Chapecoense. O retorno deve acontecer contra o Corinthians, fora de casa, pela 32ª rodada.