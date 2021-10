Meninos da base são destaques do Floresta-CE – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – O time do Floresta-CE retornou aos treinamentos nesta semana, após conquistar a vaga na terceira fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste, diante do Santa Cruz-PE, na Arena de Pernambuco. O elenco treina desde quinta-feira, 21, no Centro de Treinamento Felipe Santiago.

SUCESSO DA BASE

Um dos “segredos” da boa campanha no Nordestão do time esmeraldino cearense vem sendo o apoio e prestigio às categorias de base. Segundo a diretoria, com a permanência no Campeonato Brasileiro da Série C, o clube realizou algumas dispensas e trabalharam para a manutenção de boa parte do elenco para concluir a temporada. Ao assumir o comando da equipe principal para as disputas das Eliminatórias da Copa do Nordeste, o técnico interino Daniel Rocha, oficialmente treinador do sub-20, proporcionou a oportunidade para os jovens da base.

Para se ter uma ideia, entre os relacionados nas vitórias diante do Treze e Santa Cruz, ambas fora de casa, dos 18 jogadores convocados, 10 atletas foram formados no Floresta Esporte Clube, são eles: César, Ismael, Henrique, Wagner, Renê, Thalison, Dudu, Athyrson, Paulo Vyctor e Eugênio, além dos remanescentes. Dos dez jogadores, quatro deles tem idade para atuar na categoria sub-20, são eles: Ismael, Henrique, Dudu e Athyrson.

Na última partida disputada pelo torneio diante do tricolor pernambucano, o treinador Daniel Rocha “surpreendeu” a todos quando colocou Dudu e Athyrson na lista dos cobradores das penalidades máxima, no qual ambos converteram suas cobranças com maestria e, classificaram o Verdão da Vila para a terceira fase, desclassificando uma das grandes agremiações do Nordeste dentro de seus domínios.

PRÓXIMO JOGO

Nesta próxima partida, o Verdão enfrentará a equipe do Ferroviário-CE em jogos de ida e volta. Porém, as datas, os locais e horários do confronto da competição regional ainda serão definidos. Na primeira fase, o Verdão cearense eliminou o Treze, em Campina Grande, por 3 a 1.

A base que vem jogando e obtendo bons resultados no Nordestão tem: Douglas; Daniel, Mailson, Alisson e Fábio Alves; Jô, Thalisson e Athyrson; Renê, Flávio Torres e Paulo Vyctor.