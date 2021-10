‘Menos é Mais e Dilsinho’: Ingressos para shows começam a ser vendidos nesta quinta (28)

Acabou a espera. Os ingressos para os shows do ‘Grupo Menos é Mais’ e do cantor Dilsinho, em Salvador, começam a ser vendidos nesta quinta-feira (28). A partir das 12h, a entrada do evento poderá ser garantida pelo site guicheweb.com.br.

Programada para o dia 4 de dezembro, no espaço Mares no Centro de Convenções, a festa, que conta com a produção do Grupo Onda, disponibilizará uma estrutura que vai atender a gostos diversos. Com um palco 360°, que oferece boa visualização em todas as áreas, o público poderá escolher três opções diferentes para curtir o evento: ‘Arena’, ‘Open Bar Super Premium’ e ‘Lounge’.

O espaço ‘Open Bar Super Premium’, fará jus ao nome, proporcionando a experiência de um open bar que vai oferecer água, refrigerante, suco, tônica, cerveja, vodka, whisky, gin e energético. Uma praça de alimentação exclusiva, com diversidade de quitutes, completa a estrutura do setor que vai custar R$ 260,00.

Para curtir o espaço ‘Lounge’, será necessário desembolsar um valor de R$ 150,00. No espaço, o público encontrará uma praça de alimentação, além de serviços de bar e banheiros exclusivos. Já o setor ‘Arena’, com o preço de R$60,00, também oferece uma estrutura de bar, praça de alimentação e banheiros específicos, a fim de garantir a comodidade do público.