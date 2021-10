Mercado livre oferece 154 vagas para aprendizes

O Mercado Livre, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, abriu inscrições para o Meli Aprendiz FULL, programa de desenvolvimento e capacitação de aprendizes. As 154 oportunidades são direcionadas especificamente para os cursos de formação em logística e administração.

O programa contará com duas etapas e duração total de até 16 meses, dependendo do curso escolhido. Os três primeiros meses serão voltados exclusivamente à parte teórica, desenvolvimento de hard skills (habilidades técnicas) e soft skills (habilidades sociocomportamentais), e, em seguida, os jovens e adolescentes poderão aliar teoria e prática dentro da empresa. As vagas são direcionadas às seguintes localidades: Cajamar-SP, Extrema-MG, Lauro de Freitas-BA e Governador Celso Ramos-SC.