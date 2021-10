Mercado Sabor da Terra abre 200 empregos em Vitória

O Mercado Sabor da Terra está se preparando para inaugurar mais uma de suas lojas na cidade de Vitória/ES, dentro do shopping Vitória. Com a abertura da nova loja, o mercado disponibilizará 200 vagas de emprego na região. Confira!

Mercado Sabor da Terra anuncia vagas de emprego



Após trinta anos de funcionamento na Praia do Canto, o tradicional Mercado Sabor da Terra decidiu ampliar suas lojas. Com data prevista para ser inaugurada em maio do ano de 2022, expectativas acreditam que sejam mais de 200 vagas de emprego ofertadas.

Cem dessas oportunidades são destinadas a candidatos que queiram trabalhar durante as obras e o restante das vagas para serem ocupadas após sua inauguração.

Sua nova unidade contará com mais de 500 metros quadrados e seu funcionamento será ao lado da popular loja em nosso país, C & A. Além disso, terão entradas independentes ao shopping, para poderem exercer suas atividades em horários diferenciados. A sócia e diretora Fernanda Nolasco, destaca que o investimento contará com uma nova forma de realizar compras e que será uma experiência diferenciada para todos.

Como se candidatar

Aos candidatos interessados moradores da cidade de Vitória/ES e região, é necessário encaminhar seu currículo atualizado para o e-mail: rh.sabordaterra@gmail.com. A seleção está prevista para o início do ano que vem.

Quando receberam o convite para abrir uma nova loja no shopping, resolveram sair de suas zonas de conforto e arriscar a abertura. Além de mercado, contará com locais para refeição e lanches, com o objetivo de introduzir cada vez mais pessoas a se alimentarem de forma mais saudável e orgânica.

Para a construção do novo mercado, o shopping também está investindo na mudança da estrutura. O valor das obras giram em torno de R$2,5 milhões. Quando tudo for concluído, a construção do mercado se iniciará.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!