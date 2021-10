Com oportunidades em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Pernambuco, a Mercedez-Benz oferece 100 vagas para estudantes do ensino superior.

Serão aceitos universitários matriculados em uma instituição de ensino superior, que estejam cursando a partir do 2º ano, com conclusão prevista a partir de julho de 2023. É importante, ainda, ter conhecimento pré-intermediário do inglês e disponibilidade para estagiar seis horas por dia no período da manhã.

Com duração de até dois anos, o programa oferece chances para as áreas de Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento, Produção, Gestão de Projetos, Tecnologia da Informação, Compras, Vendas e Marketing, Comunicação Corporativa, Finanças e Controlling, Recursos Humanos e Jurídico.



Grande parte das vagas é para atuação na cidade de São Bernardo do Campo (SP), mas há chances também para Mauá (SP), Santos (SP), Campinas (SP), Limeira (SP), Juiz de Fora (MG), Betim (MG), Curitiba (PR), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Novo Hamburgo (RS) e Recife (PE).

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado, além de auxílio transporte, ônibus fretado, restaurante no local ou vale refeição, assistência médica, seguro de acidentes pessoais, convênios e descontos em Instituições de Ensino, desconto na compra de automóveis e acesso ao clube Associação Desportiva Classista Mercedes-Benz (ADCMB).

Além disso, durante o programa os estudantes receberão treinamentos e poderão participar de ciclos de palestras, assim como de fóruns internos e entre outras ações. Afinal, a iniciativa tem como objetivo suportar o crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos novos talentos, dentro e fora da maior fabricante e exportadora de caminhões e ônibus da América Latina.

Como se candidatar

Os estudantes interessados em integrar o time da Mercedes-Benz deverão acessar a página do programa para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro.