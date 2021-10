‘Meu Coco’: Caetano Veloso anuncia lançamento do álbum para esta quinta-feira

Caetano Veloso está de volta. Após 12 anos do seu último disco com canções inéditas, ‘Abraçaço’, o artista anunciou, pelo Instagram (@caetanoveloso), o lançamento do álbum ‘Meu Coco’. O trabalho chega nesta quinta-feira (21), às 21h, em todas as plataformas digitais.

Para celebrar o começo da nova fase, Caetano revelou também que lançará o clipe da música “Sem Samba Não Dá”, com a participação de Pretinho da Serrinha. O vídeo estará disponível amanhã, às 11h, no canal do artista no YouTube.

‘Meu Coco’ foi formatado com os toques de músicos como o ritmista Marcelo Costa, o percussionista Marcio Victor, o sanfoneiro Mestrinho e o multi-instrumentista Vinicius Cantuária. Em setembro, Caetano lançou o clipe da primeira faixa divulgada do novo trabalho, a música ‘Anjos Tronchos’. Sob a direção de Fernando Young e Del, o vídeo se soma à canção, que traz como tema central a tecnologia.

O álbum, uma parceria da Uns Produções com a gravadora Sony Music, conta com 12 faixas: “Meu Coco”, “Ciclamên do Líbano”, “Anjos Tronchos”, “Não Vou Deixar”, “Autoacalanto”, “Enzo Gabriel”, “Gilgal”, “Cobre”, “Pardo”, “Você-Você”, “Sem Samba Não Dá”, “Noite de Cristal”.

