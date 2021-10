Meu filho repetiu de ano, e agora? Como posso agir com ele? Será que devo castigá-lo? Ou o que é melhor?

São tantas dúvidas, não é mesmo? Sabemos que não é fácil lidar com esse tipo de situação. Nunca é. Mas, existem formas de encarar o momento de uma maneira mais equilibrada e saudável. Acompanhe este conteúdo para saber mais sobre isso!

Meu filho repetiu de ano, e agora? O que fazer para ajudá-lo e para amenizar a frustração da situação?

Um momento delicado como esse pode gerar muitas dúvidas na mente dos pais. Vale lembrar, inclusive, que não adianta ficarmos pensando em como deveríamos ter agido, mas sim, em como agiremos a partir de agora.

É claro que reconhecer as falhas é importante, mas ficar pensando no que poderia ter sido, não é interessante. Vamos focar no caminho diante de nós, e não atrás, ok?

Assim sendo, vamos às sugestões de hoje:

1- O castigo não vai ajudar – pode apenas piorar a situação

A própria repetência do seu filho já será uma situação muito ruim para ele. Nenhuma criança gosta de repetir de ano. Então, por que tornar a situação ainda mais humilhante, triste e desgastante? Não tem sentido, certo?

Da mesma maneira, não estamos dizendo que você deva parabenizar o seu filho, dizer que ele é o melhor e etc. Não é isso! Mas sim, queremos dizer que você deve acolhê-lo nessa situação, ao invés de apenas julgá-lo e puni-lo. Ele pode estar tão frustrado (ou muito mais) quanto você.

2- Converse com o seu filho e tente analisar o que aconteceu

Assim que ele se acalmar, depois de receber a notícia da repetência, converse com o seu filho. Tente entender o que aconteceu e demonstre estar aberto para ouvi-lo. Às vezes a criança está vivendo questões emocionais que ninguém se deu conta…

Entretanto, tenha a delicadeza de não forçar uma abertura. Se você e o seu filho não costumam conversar sobre coisas íntimas, vá com calma! Não fique querendo saber tudo sobre os sentimentos e emoções dele, mas demonstre estar aberto para isso.

3- Entrar em contato com a escola pode ajudar a entender a situação

Converse com a professora e com os profissionais da escola. Isso também pode dar pistas do que vem acontecendo, para que seja possível traçar uma nova rotina de estudos para o próximo ano.

Não vá a escola como um investigador que quer achar um culpado – saiba ouvir o que os educadores têm a dizer.

4- Viva o luto com o seu filho – é doloroso, mas é necessário

Sim, você está sofrendo, mas lembre-se de que o seu filho também. Então, quando se perguntar “meu filho repetiu de ano, e agora?”, lembre-se de que é necessário atravessar o luto. Falem sobre isso, chorem se precisar chorar, etc.

5- Passe a acompanhar mais os estudos do seu filho

Crie uma oportunidade para acompanhar mais os estudos do seu filho. Não de maneira punitiva e autoritária, mas sim, de forma leve e companheira.

6- Busque ajuda psicológica se necessário

Caso sinta necessidade, busque ajuda psicológica para o seu filho (e até mesmo para você), para assim atravessar a situação com mais leveza e equilíbrio.

Fiquem bem!