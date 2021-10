Mileide Mihaile: conheça mais sobre o passado e os sonhos da peoa de ‘A Fazenda 13’

A peoa Mileide Mihaile é mais do que se vê em ‘A Fazenda 13’. Influenciadora e mãe de Yhudy, a participante tem uma história repleta de sonhos. Já na infância, Mileide se dedicava a dança. Começou nesse universo adolescente, quando migrou do Maranhão para o Ceará, e iniciou a carreira como dançarina nas bandas de forró locais. Mas, com o nascimento do filho Yhudi, de 10 anos, a influenciadora resolveu pausar a carreira para se dedicar a maior realização da sua vida: ser mãe.