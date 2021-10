Milionária após o BBB, Carla Diaz revela fama de pão dura: ‘Penso 5 vezes antes de gastar’

Carla Diaz soube colher os frutos após sua participação no “Big Brother Brasil 21”. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz revelou que ficou milionária após o reality, mas ainda não gastou esse dinheiro.

“Graças a Deus, consegui ultrapassar esse valor do programa (R$ 1,5 milhão). Estou muito feliz. Realmente, o ‘BBB’ mudou a minha vida nesse sentido” iniciou.

“Acredita que, depois que saí do ‘BBB’, não comprei nada? Continuo pegando o carro da minha mãe emprestado (risos). Minha relação com o dinheiro é assim: se for para dar presente a alguém que amo, sou mão aberta. Quando é pra comprar algo pra mim, penso umas cinco vezes antes de gastar”, revelou.

No auge na web, Carla Diaz é a protagonista dos filmes “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”, disponíveis no Prime Video. Ela disse que já vieram novos convites para o cinema e o teatro após o reality.

“O lado empresária está a mil e o lado artista também. Recebi alguns roteiros, convites para o cinema e o teatro, estou bem animada. Tem uma personagem, de que eu ainda não posso falar, que me deixou encantada e cheia de vontade de fazer. Além de atuar, é para eu entrar como produtora. Projeto grande. Teve também convite para uma série, mas eu não consegui conciliar. Quero escolher o que vou fazer, trabalhos que me motivem e me desafiem”, finalizou.