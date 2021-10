Milton Neves será homenageado no Congresso Nacional dos Cronistas Esportivos – Futebol Interior

Nos próximos dias 11, 12 e 13 de novembro, Campinas sediará o 46º Congresso Nacional de Cronistas Esportivos, no Vitória Concept Hotel. Idealizado e produzido pelo ACEISP, o evento homenageará nomes da crônica esportiva e do esporte nacional. O primeiro homenageado será o jornalista Milton Neves.

Milton será agraciado por ser o principal cronista esportivo do estado de São Paulo nos últimos 50 anos, período de atividade da ABRACE. Milton iniciou a carreira em 1968, na Rádio Continental, de Muzambinho, passou pela Rádio Colombo, de Curitiba, Rádio Jovem Pan, de São Paulo e desde 2005 trabalha na Rádio Bandeirantes.

“Pessoal da ABRACE, para mim representa muito ser homenageado como mais representativo e importante cronista esportivo do estado de São Paulo. Quero agradecer do fundo do meu coração essa grande homenagem, eu nunca esperava. É mais ou menos como ver o Pelé de perto pela primeira vez na minha vida”, disse.

Sérgio Carvalho, atual vice-presidente da ABRACE, ex-vice presidente da ACEESP, e presidente atual da ACEISP, comemorou a homenagem a Milton Neves.

“Ele tem uma importância das maiores na imprensa esportiva brasileira. Principalmente no rádio, onde ele é craque”, explicou.

MUDOU O RÁDIO

Milton mudou a forma de visualizar os profissionais do rádio, segundo Carvalho.

“Milton Neves valorizou a presença de todo profissional do rádio, antigamente a relevância era apenas do narrador e os demais participantes tinham figura de coadjuvante e Milton mudou isso. E hoje, o âncora por exemplo é uma figura primordial, graças a Milton Neves”, disse.

BEM-VINDO

Vice-presidente da ABRACE, o jornalista Artur Eugênio Mathias, diretor do Portal Futebol Interior, vê em Milton Neves não só o maior cronista esportivo de São Paulo, como também do Brasil.

“Milton Neves trouxe para o rádio e para a TV uma linguagem única, que valoriza o futebol, o profissional do futebol e resgata a história. Não existe presente e futuro sem a valorização da história e ninguém da imprensa esportiva faz isso tão bem quanto Milton Neves”, afirmou.

O atual presidente da ABRACE, Kleiber Beltrão também falou sobre a presença de Milton: “Homenagem justa ao colega. A ABRACE o recebe com respeito e carinho”, afirmou.

Milton Neves será homenageado no dai 12 de Novembro, no Vitória Concept Hotel, em Campinas, em cerimônia realizada e idealizada pela ACEISP.