Ministério da Economia aceita prorrogação, diz coluna

O Ministério da Economia já não está mais resistindo ao desejo do Presidente Jair Bolsonaro de prorrogar o auxílio emergencial. Pelo menos é isso o que dizem informações da coluna do jornalista Leandro Mazzini, da revista Istoé. De acordo com ele, o Ministro Paulo Guedes já teria começado os estudos sobre o assunto.

Pelo que se tem oficialmente agora, o Auxílio Emergencial deve fazer o seu último pagamento ainda neste mês de outubro. No entanto, membros do Ministério da Cidadania estão vendo uma necessidade de prorrogar o benefício por mais alguns meses. O grupo mais ligado ao Ministro Paulo Guedes estaria tentando resistir.



No entanto, ainda de acordo com o jornalista Mazzini, o próprio Presidente Jair Bolsonaro teria exigido que Guedes aceitasse a prorrogação. Então o Ministro da Economia teria ficado sem nenhum tipo de escolha. A ideia agora é prorrogar o Auxílio Emergencial, pelo menos, até o próximo mês de abril de 2022.

Caso isso se confirme, a versão 2021 do Auxílio Emergencial pode durar exatamente um ano. Isso porque os pagamentos desta nova fase do programa começaram em abril deste ano. Seria mais tempo do que a primeira leva do projeto, que começou em maio e terminou em dezembro de 2020.

Agora, a ideia do Ministério da Economia é lutar para não permitir um aumento no valor dos pagamentos do projeto. Hoje, de acordo com o próprio Governo Federal, os repasses possuem patamares que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público que recebe. Paulo Guedes quer manter isso pela prorrogação.

Número de usuários

Outro ponto de preocupação para o Ministério da Economia é a questão do número de usuários. É que há uma ala dentro do Governo federal que está tentando aumentar a quantidade de brasileiros que vai receber o benefício na prorrogação.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 35 milhões de pessoas recebem o Auxílio Emergencial. Paulo Guedes teme que essa busca por aumento do programa acabe inserindo gente demais no projeto a partir do próximo mês de novembro.

Já que provavelmente teremos uma prorrogação, Guedes quer pelo menos conseguir que esse número se mantenha assim, e não aumente. Na verdade, o Ministério da Economia vai trabalhar para que esse patamar só diminua.

Auxílio Brasil

Vale lembrar que essa discussão sobre a prorrogação do Auxílio Emergencial não é a única neste momento. O Governo também está discutindo a questão sobre o novo Bolsa Família, que deve entrar em cena daqui a pouco mais de um mês.

Até aqui, não se sabe oficialmente quanto o programa em questão vai pagar em média. Além disso, também não está claro quantas pessoas irão receber esse dinheiro. A Medida Provisória (MP) do projeto que está na Câmara segue sem essas informações.

Em entrevista, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Governo precisa pensar menos em aumentar os projetos. De acordo com ele, se Bolsonaro fizer isso, pode acabar perdendo as eleições presidenciais do próximo ano.