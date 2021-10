Ministro confirma que valor vai cair depois da eleição

Está circulando pelas redes sociais uma notícia que diz que o valor do Auxílio Brasil vai cair logo depois das eleições presidenciais. Muita gente está tratando a informação como uma espécie de fake news, mas esse não é o caso. A notícia é verdadeira e já foi até confirmada pelo Ministro da Cidadania, João Roma.

Em declaração nesta quarta-feira (20), ele explicou como o novo programa vai funcionar. A ideia é pagar mensalidades fixas de R$ 300 para cerca de 17 milhões de pessoas. Esse é o valor base que todo mundo vai receber. Só que além dele, esses beneficiários irão receber também uma espécie de adicional de R$ 100.

Esse bônus vai ser dado apenas por um período de tempo. Por isso, pelo menos nos primeiros meses do programa, o projeto vai pagar R$ 400. Logo depois desse período, eles irão retirar esses R$ 100 e as pessoas seguirão recebendo R$ 300, no mínimo. O fim do repasse desse adicional vai ser no final de 2022.



Assim, dá para dizer que ele vai acabar justamente no período que sucede as eleições presidenciais do próximo ano. O Governo, no entanto, nega que isso tenha sido proposital e afirma que o objetivo do programa não é conseguir votos para o Presidente Jair Bolsonaro e sim atender a população que está precisando de ajuda neste momento.

Nas redes sociais, muita gente pareceu não acreditar muito nessa justificativa. Alguns usuários estão dizendo que o Presidente Jair Bolsonaro estaria usando o programa apenas para conquistar votos e logo depois retirar o dinheiro dos necessitados assim que as eleições presidenciais chegarem ao fim. É, portanto, uma batalha de narrativas.

R$ 400 não garantido

Vale lembrar, no entanto, que mesmo esse Auxílio Brasil no valor de R$ 400 ainda não está completamente garantido. Pelo menos não quando se olha para o que vai acontecer a partir do próximo ano.

Em entrevista nesta quarta-feira (20), o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que ainda está tentando encontrar uma solução para pagar esse valor. Ele disse que seja qual for a escolha, o Governo vai precisar do Congresso Nacional.

Guedes segue batendo na tecla de que o valor do Auxílio Brasil só vai subir no próximo ano se o Congresso Nacional aprovar os documentos que estão em tramitação por lá. Ele citou especificamente a PEC dos Precatórios, que está na Câmara dos Deputados e a Reforma do Imposto de Renda, que está no Senado.

Inscrições no Auxílio

Com a proximidade dos pagamentos do Auxílio Brasil este ano, muita gente está se perguntando como é que vai ser o processo de inscrição no programa em questão. Esse é um ponto que ainda não está claro.

De qualquer forma, é muito provável que isso não mude muito em relação ao que se vê agora. Segundo informações de bastidores, estados e municípios deverão ter papel importante no processo de seleção das famílias em questão.

Também já se sabe que o Governo Federal deverá usar como base o Cadúnico. Essa é uma espécie de lista que reúne os nomes e dados dos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social no Brasil.