Mion celebra Tadeu como novo apresentador do BBB: ‘Melhor escolha’

Marcos Mion celebrou a ida de Tadeu Schmidt para o comando do Big Brother Brasil. Em comentário no Instagram, o ex-Record parabenizou o colega e brincou sobre as suas experiência como apresentador de ‘A Fazenda’.

“Yeah! Melhor escolha! Tadeuzola, apresentar um reality de confinamento que mexe com o país é uma nave louca, que coloca fogo no parquinho e dá vontade de imitar o Chewbacca no discurso de eliminação! Ansioso para ver o que você vai aprontar! Deus te abençoe!”, escreveu o novo apresentador do Caldeirão.

Após o anúncio da saída de Tiago Leifert da Globo, muitos internautas se perguntaram se Marcos Mion não seria o novo apresentador do reality. Inclusive, Mion já havia sido cotado para apresentar o ‘No Limite’, mas o cargo acabou ficando com André Marques. No último domingo (10), Tadeu finalmente confirmou a sua ida para BBB.