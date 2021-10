Mion chora ao falar de continuidade no ‘Caldeirão’: ‘Vale a pena ter esperança’

Marcos Mion tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta quinta-feira (21) e se emocionou ao falar sobre a continuidade no comando do ‘Caldeirão’. A princípio, ele ficaria à frente do programa até dezembro, mas vai comandar a atração no próximo ano.

“O contrato inicial era pra ficar só até o final do ano. Depois, teria outros projetos que ia desenvolver no Multishow. Eu queira estar aqui [na Globo], eu sabia que eu tinha que estar aqui. Muitas peças se mexeram para eu estar aqui hoje. Deus mexeu um caminho, de uma forma impressionante. Eu sabia que tinha que estar na Globo. Quem me abriu as portas foi o Multishow, depois veio o convite para assumir o Caldeirão até o final do ano e depois seria uma outra grade. E tudo bem. Falei óbvio! Me falaram que seria só por seis meses e falei nem que fosse só por um! Se eu não entrasse agora, eu não entraria mais, essas peças mexerem há 20 anos. Quando recebo a notícia que vou ficar no sábado, é muito bonito acreditar nos seus sonhos e realizá-los.”