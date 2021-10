Mirando sair da zona de rebaixamento e com desfalques, Londrina recebe o Sampaio Corrêa – Futebol Interior

Londrina, PR, 1 (AFI) – Buscando a terceira vitória em quatro jogos, o Londrina tenta escapar da zona de rebaixamento na 28° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A adversário do Tubarão será o Sampaio Corrêa, no Estádio do Café, às 20h30.

O time está na 17° posição com 27 pontos, dois a menos que o Brusque, o 16°.

SUSPENSOS

O Tubarão não vai contar com o lateral-esquerdo Felipe Vieira, o volante Jhonny Lucas e o atacante Marcelinho, além de Luiz Henrique, que é lateral-esquerdo e vem atuando no ataque. Todos receberam o terceiro amarelo na derrota para o Avaí.

LATERAL COM PROBLEMAS

Na lateral esquerda, o técnico Márcio Fernandes fica sem os jogadores de ofício para o confronto. O recém contratado Eltinho deve jogar.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Tubarão deve entrar em campo com: Dalton; Matheus Bianqui, Marcondes, Lucas Costa e Eltinho; João Paulo, Jean Henrique e Marcelo Freitas; Caprini, Salatiel e Roberto.