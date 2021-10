Mitocôndria: Conheça suas principais características 

As mitocôndrias são partes importantes de nossas células, afinal elas são responsáveis pela geração de energia a partir dos alimentos.

O assunto poderá ser cobrado em questões do Enem e demais vestibulares. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre.

Organelas

Animais e plantas são formados por várias células complexas chamadas de células eucarióticas.

No interior dessas células estão estruturas que realizam funções essenciais para as células organelas.

A organela responsável pela produção de energia para a célula é conhecida como mitocôndria.

Quantas mitocôndrias existem em uma célula?

Diferentes tipos de células possuem diferentes números de mitocôndrias. Geralmente as células simples possuem somente uma ou duas mitocôndrias.

Todavia, as células animais complexas que precisam de muita energia, como as células musculares, podem ter milhares de mitocôndrias.

Produção de Energia

A principal função da mitocôndria é a produção de energia para a célula. As células utilizam uma molécula especial para produção chamada ATP (Trifosfato de adenosina).

O ATP da célula é produzido na mitocôndria. A mitocôndria pode ser exemplificada como uma espécie de fábrica de energia ou usina de energia da célula.

Respiração

As mitocôndrias produzem energia por meio do processo de respiração celular, ou seja, pegam moléculas de alimentos na forma de carboidratos e as combinam com o oxigênio para produzir o ATP.

Eles usam proteínas conhecidas como enzimas para realizar a produção da reação química correta.

Estrutura

As mitocôndrias possuem estruturas distintas que as ajudam na geração de energia, veja:

Membrana externa – A parte externa é protegida por uma membrana externa que é lisa e muda de formato podendo ser uma bolha redonda a uma haste longa.

Membrana interna – A membrana interna é enrugada com muitas dobras e possui várias funções para auxiliar na produção de energia.

Cristas – As dobras da membrana interna são conhecidas como cristas. Ter todas essas dobras corrobora para o aumento da área de superfície da membrana interna.

Matriz – A matriz é o espaço dentro da membrana interna. Grande parte das proteínas da mitocôndria está concentrada na matriz. Ela também contém ribossomos e DNA.

Outras funções

Além de produzir energia, elas podem desempenhar outras funções para a célula, como por exemplo:

Metabolismo celular,

O ciclo do ácido cítrico,

Produção de calor,

Controle da concentração de cálcio,

Produção de alguns esteróides.

Curiosidades

Elas podem mudar rapidamente de forma e se mover ao redor da célula quando necessário,

Quando a célula necessita de uma carga maior de energia, as mitocôndrias conseguem se reproduzir aumentando e se dividindo. Caso ela precise de menos energia, algumas mitocôndrias morrerão ou serão inativadas,

Elas são muito semelhantes a algumas bactérias. Por isso, alguns cientistas pensam que originalmente eram bactérias que foram absorvidas por células mais complexas,

Diferentes mitocôndrias produzem diferentes proteínas. Algumas delas conseguem produzir um número elevado de proteínas para serem usadas em várias funções,

As mitocôndrias podem produzir pequenas quantidades de dióxido de carbono.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre o assunto?

