Modelo plus size de Verdades Secretas 2 sofreu gordofobia na vida real

Em Verdades Secretas 2, a modelo Mayara Russi interpreta Vitória, sua personagem de estreia nas telinhas e que, assim como ela, também é modelo plus size. Além da profissão, Mayra e Vitória tem outra coisa em comum: as duas vivenciam na pele as dores da gordofobia.

Na trama, Vitória é humilhada por Visky por causa de seu peso. Na vida real, Mayra já passou por situações parecidas no mundo da moda. “Cheguei a fazer desfiles em que o maquiador pegava todas as meninas magras primeiro, e eu ficava por último. Já fui chamada de jamanta por um produtor de moda. A galera é preconceituosa. Fizeram também uma produção mequetrefe para mim e, para outras, coisas muito maravilhosas”, contou a artista em entrevista à coluna de Patrícia Kogut.

Apesar de mexer com o emocional, Mayra considera a personagem extremamente importante. “Ver essas cenas [da novela] me toca, mas o que me conforta é que a Vitória sempre bate de frente em relação a isso. Tem um empoderamento”, refletiu.

As cenas em que a modelo aparece de lingerie já causaram certo burburinho nas redes sociais. “O que mais me encanta é a representatividade, o que aquelas imagens representam para muitas telespectadoras que nunca se viram em rede nacional, na Globo. […] Ver uma mulher mais próxima da realidade é algo que me emociona e emociona muita gente”, finalizou.