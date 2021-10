Monica Benini fala sobre amamentação após explante de silicone

Monica Benini tem interagido bastante com os fãs sobre os primeiros dias com a segunda filha, Lara. A esposa de Junior deu à luz no último domingo (10).

Na última sexta (15), a designer de joias falou sobre a experiência de amamentar após o explante de silicone. Ela contou ainda que o esposo tem dividido os cuidados com a filha caçula do casal. Ambos são também pais de Otto, de 4 anos.

“Na apojadura [produção de leite], a mama não fica tão gigantesca porque só tem o volume natural. Mais fácil a pega do bebê, mais fácil o peso do peito pro bebê mamar corretamente, mais fácil lidar com o tamanho que o peito fica. Eu tô amando. Se soubesse que mudava tanto teria tirado antes da gestação do Otto”, afirmou.