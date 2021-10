Mônica Martelli revela que sofre pressão para superar a morte de Paulo Gustavo

“Eu acho que o artista sempre consegue encontrar caminhos e brechas, a partir das dificuldades. Precisamos nos reinventar para sobreviver, porque a arte é essencial na vida de todos. Em um dia, estou dançando e acho que me curei do luto. Aí, no dia seguinte, fico mal de novo. A gente acha que essas fases são lineares, mas não são. Vou aprendendo a viver com essa impermanência“, explicou.