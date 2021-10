Morre Caike Luna, ator que interpretou ‘Cleitom’ do ‘Zorra Total’

O ator e humorista Caike Luna, de 42 anos, faleceu na manhã deste domingo (3) em decorrência de um câncer. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Cleitom, assistente de Lady Kate, no programa ‘Zorra Total’.

Quem confirmou a notícia foi a atriz e humorista Katiusca Canoro, parceira do Caike no Zorra. “É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão”, escreveu no Instagram.

Caike lutava contra o Linfoma Não-Hodgkin (um tipo de câncer no sistema linfático) desde abril deste ano. Recentemente, o ator também havia perdido o pai para a covid-19 e fez um postagem nas redes sociais. “Quando esse vírus da vida real bateu lá em casa e levou meu pai, fiquei triste, perdi peso, perdi um pouco meu dom de iludir. Achei que era tristeza, mas era acúmulo desse medo da vida como ela é”, escreveu.

Além do Zorra Total, onde interpretou o inesquecível personagem Cleitom, o ator também participou de outras produções, como ‘Baby e Rose’, ‘A Casa da Mãe Joana 2’, ‘Xilindró’ e ‘Treme Treme’.

Artistas lamentam a morte do ator

Outros artistas também lamentaram a morte de Caike nas redes sociais. Dentre eles, a atriz e apresentadora Tatá Werneck. “Querido genial Caike Luna. Muito triste pela sua partida. Um beijo imenso na sua mãe. Em seus grandes amigos. Na sua família. Que Deus proteja e ampare. E tenha misericórdia de todos nós”, escreveu em seu perfil no Instagram.

A atriz e humorista Samantha Schmütz também lamentou a perda do amigo. “Difícil acreditar nessa perda tão precoce… Caike Luna, te admiro muito… Admiro sua força, que mesmo enfrentando essa batalha tão difícil, manteve seu humor presente como arma de salvação! O Brasil perde um grande artista e nós, um amigo”, publicou.

O ator Alexandre Nero fez uma linda homenagem ao ator e compartilhou um vídeo do amigo almoçando no shopping. Meu amado amigo, obrigado pela companhia nesses anos todos, pelo seu caráter, bondade, alegria, humor e inteligência. Você estará conosco em tudo que fizermos, porque na arte é assim. Tudo que aprendemos um com o outro fica na nossa pele. Quem me ver, estará te vendo também”, escreveu.