Motivado por vitória na Copa SC, elenco do Criciúma desembarca no Recife para jogo da Série C – Futebol Interior

Criciúma, SC, 21 (AFI) – O Criciúma-SC já está no Nordeste para encarar o Botafogo-PB no próximo sábado (23), às 19h, no Estádio Almeidão, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, antes de ir para João Pessoa, o elenco carvoeiro irá terminar sua preparação no CT do Retrô, no Recife, onde desembarcou nesta manhã de quinta-feira (21).

O elenco chega motivado, já que alguns jogadores que são considerados reservas do time principal, conquistaram um bom resultado nesta quarta-feira, na Copa Santa Catarina, junto ao time misto, ao vencer o Marcílio Dias, pelo placar de 2 a 0 para continuar vivo na briga pela classificação às semifinais. Marcão, Maranhão, Dudu Vieira e Léo Costa são alguns dos exemplos, os dois últimos, porém não viajaram porque estão suspensos na Série C.

“Temos que enaltecer todo o trabalho feito. Temos um projeto grande com esses garotos. A Copa SC prova que o Criciúma tem uma equipe qualificada. Temos que priorizar a Série C, mas tem a Copa Santa Catarina no meio da semana e usamos os garotos. A resposta que estão dando é excelente. Mas, vamos voltar a focar no acesso”, disse Aléssio Antunes, auxiliar de Cláudio Tencati, que é quem está comandando este time misto.

Atualmente na Série C, o Criciúma ocupa a vice-liderança do Grupo C com cinco pontos, um atrás do líder Ituano, que tem seis. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso. Já na Copa Santa Catarina, assumiu provisoriamente a vice-liderança.