Moto Club-MA 2 x 4 América-RN – Messi Black coloca Mecão nas quartas de final – Futebol Interior

São Luis, MA, 03 (AFI) – Com show de Messi Black e Luis Henrique, o América-RN calou o Nhozinho Santos na tarde deste domingo ao ganhar o Moto Club, por 4 a 2, na partida de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

A partida marcou a volta do torcedor do Moto Club ao Nhozinho Santos, mas o reencontro foi para ser esquecido. O América-RN, que já havia vencido em casa por 1 a 0, ainda não sabe quem será o seu adversário nas quartas de final.

MESSI BLACK É O CARA

Empurrado pela torcida, o Moto Club começou a partida em cima e só não abriu o placar aos oito porque Samuel fez grande defesa em finalização de Márcio Diogo. A resposta do América-RN veio aos 15 minutos e foi mortal. Mazinho recebeu lançamento de Luiz Henrique, dominou e marcou um belo gol.

O Moto Club não sentiu e viu Márcio Diogo desperdiçar mais uma boa oportunidade na sequência. O castigo veio aos 42 minutos do primeiro tempo. Erick Varão chutou fraco e Mazinho apareceu no meio do caminho para dominar e marcar o segundo do América-RN.

QUANTA EMOÇÃO

Precisando da virada, o Moto Club foi para o tudo ou nada no segundo tempo. O técnico Zé Augusto voltou do intervalo com três mudanças: Lucas Hulk, Felipe Cruz e Cleitinho entraram nos lugares de Abú, Vander e Henrique, respectivamente.

O Moto Club ficou muito exposto e levou o terceiro aos 14 minutos. No contra-ataque, Luis Henrique finalizou no canto e deixou o América-RN ainda mais perto da classificação. O Papão diminuiu aos 20 com Lucas Hulk e na sequência acertou o travessão de Samuel Pires.

Aos 31, Felipe Cruz invadiu a área e foi derrubado por Samuel Pires. Wallace Lima cobrou bem e fez o segundo do Moto Club. Oito minutos depois, Luis Henrique jogou um balde de água fria no torcedor maranhense ao marcar o quarto do América-RN.