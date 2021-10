Moto Club-MA e Jacuipense-BA vencem em casa e avançam na Fase Preliminar – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – Mais dois jogos deram sequência nas Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022 nesta quarta-feira. Jogando em casa, Moto Club-MA e Jacuipense-BA desbancaram Retrô-PE e Atlético-CE, respectivamente, e garantiram classificação à segunda fase preliminar.

MOTO LEVA SUSTO, MAS AVANÇA

No Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), o Moto Club recebeu o Retrô e abriu 3 a 0 no placar com gols de Cleitinho, Gustavo e Walace Lima. Apesar de levar um susto e sofrer dois gols, de Erivelton e Mayco Félix, o time maranhense venceu por 3 a 2.

Agora, o Moto Club irá enfrentar o América-RN, fora de casa, em mais um jogo único, previsto para 21 de outubro, às 19h, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

JACUIPENSE TAMBÉM SE CLASSIFICA

Na parte da noite, o Jacuipense também confirmou o favoritismo diante do Atlético e venceu por 1 a 0, no Estádio Barradão, em Salvador (BA). O gol foi marcado por Bruninho, em um belo chute de fora da área. O time baiano precisou segurar forte pressão dos cearenses para confirmarem a vaga.

Na próxima fase, o Jacuipense visita o ABC-RN, no Frasqueirão, em Natal (RN), na próxima quarta-feira (20), às 19h30.

MAIS JOGOS

Ainda restam três vagas para a segunda fase. Nesta quinta-feira, ASA-AL e Sousa-PB duelam por uma e, no sábado, mais dois jogos: River-PI x Lagarto-SE e Imperatriz-MA e Fluminense-PI.

REGULAMENTO

Assim como na primeira fase, a segunda fase terá oito confrontos únicos. A fase terá as entradas de oito times, que jogarão em casa: Confiança-SE, Santa Cruz-PE, Ferroviário-CE, Vitória-PE, ABC-RN, Botafogo-PB, América-RN e CRB-AL.

Os oito que avançarem à terceira fase decidem as quatro vagas na Copa do Nordeste 2022. A fase decisiva será realizada em dois jogos.

CONFIRA OS RESULTADOS: