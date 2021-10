Motociclista fica ferido em acidente com carreta na Av. Durval de Góes Monteiro

Um motociclista de 39 anos ficou ferido em um acidente, registrado na tarde desta quinta-feira, 30, na Avenida Durval de Góes Monteiro, nas proximidades do Canaã. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista se chocou com uma carreta no sentido Tabuleiro do Martins/Centro, nas proximidades da passarela. Testemunhas contaram que após o…

Um motociclista de 39 anos ficou ferido em um acidente, registrado na tarde desta quinta-feira, 30, na Avenida Durval de Góes Monteiro, nas proximidades do Canaã. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista se chocou com uma carreta no sentido Tabuleiro do Martins/Centro, nas proximidades da passarela.

Testemunhas contaram que após o choque, a vítima foi parar embaixo da carreta. Quando os Bombeiros chegaram ao local, o motociclista estava se queixando de dor no peito. Ele apresentava escoriações no braço direito e abdômen. Depois de estabilizado, o homem foi levado para o Hospital Geral do Estado.

Por causa do acidente o trânsito ficou congestionado na região.