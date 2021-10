Motociclista morre após colidir frontalmente com van de mineradora no agreste

Um homem de 36 anos morreu na noite deste domingo (10) após colidir a sua motocicleta contra uma van que transportava funcionários de uma mineradora. O acidente ocorreu por volta das 18h, em um trecho da AL 486, nas imediações do Sítio Torrões, em Craíbas, no agreste do estado. Segundo informações repassadas pelo BPRv à…

BPRv

Um homem de 36 anos morreu na noite deste domingo (10) após colidir a sua motocicleta contra uma van que transportava funcionários de uma mineradora. O acidente ocorreu por volta das 18h, em um trecho da AL 486, nas imediações do Sítio Torrões, em Craíbas, no agreste do estado.

Segundo informações repassadas pelo BPRv à imprensa, o motociclista e a van transitavam em sentidos opostos na rodovia estadual quando a motocicleta, por motivo desconhecido, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com a van. Devido ao impacto, o motociclista foi arremessado e morreu no local, antes mesmo de receber atendimento de emergência.

A mineradora emitiu nota ainda na noite de ontem lamentando o acidente fatal. Veja nota na íntegra:

A Mineração Vale Verde (MVV) vem a público informar que neste domingo, dia 10 de outubro, por volta das 18h, houve um acidente entre uma van e uma moto na rodovia AL-486, na divisa entre as comunidades Umbuzeiro e Torrões, em Craíbas-AL.

A van estava indo em direção à Mina Serrote, transportando 4 (quatro) empregados da MVV, para início da jornada de trabalho na unidade operacional.

Infelizmente, as circunstâncias do acidente levaram o motociclista a óbito, tendo o fato sido confirmado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O motociclista ainda não foi identificado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

A empresa lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares do motociclista, ainda sem nome divulgado oficialmente.