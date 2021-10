Motociclista morre em acidente com caminhão em Atalaia

Um motociclista morreu ao se chocar com um caminhão de cana-de-açúcar, na noite deste sábado, 09, na rodovia AL 410. O acidente ocorreu nas proximidades do Conjunto Residencial Deus é Fiel, em Atalaia, na região da Zona da Mata de Alagoas. De acordo com informações colhidas no local, o motociclista perdeu o controle da direção…

Um motociclista morreu ao se chocar com um caminhão de cana-de-açúcar, na noite deste sábado, 09, na rodovia AL 410. O acidente ocorreu nas proximidades do Conjunto Residencial Deus é Fiel, em Atalaia, na região da Zona da Mata de Alagoas.

De acordo com informações colhidas no local, o motociclista perdeu o controle da direção e foi atingido pelo caminhão que seguia na mesma direção. A vítima estava de capacete, mas teve a cabeça esmagada pelos pneus do veículo pesado.

Até o momento ele foi identificado apenas como Manoel e morava no Povoado Santo Antônio, zona rural de Atalaia.

O corpo foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maceió.