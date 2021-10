Motorista baleado por militar é transferido para UTI

O Hospital Geral do Estado (HGE) informou no final da tarde desta sexta-feira, 15, que o motorista da secretaria de saúde de Maceió, Fábio Jhonatan da Silva, de 26 anos está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu quadro de saúde é considerado grave. Ele foi submetido a procedimentos cirúrgicos no abdômen e tórax…

O Hospital Geral do Estado (HGE) informou no final da tarde desta sexta-feira, 15, que o motorista da secretaria de saúde de Maceió, Fábio Jhonatan da Silva, de 26 anos está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu quadro de saúde é considerado grave.

Ele foi submetido a procedimentos cirúrgicos no abdômen e tórax depois de levar dois tiros durante uma discussão de trântito no Centro de Maceió.

O homem que atirou no funcionário da Prefeitura de Maceió é um policial militar reformado. Ele foi preso em flagrante por policiais do 1º Batalhão, momentos após a confusão com o militar, que estava atuando como taxista.