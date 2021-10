Móveis clássicos criados há séculos harmonizam em decorações moderna; conheça

Ao decorar a casa, a escolha por um estilo moderno pode fazer com que os moradores busquem apenas móveis novos, que estão na moda. No entanto, nem sempre o que foi criado lá atrás vai ser antigo. Quando falamos de móveis clássicos atemporais, estamos nos referindo a peças de designers famosos que conseguem “quebrar” a barreira do tempo e seguem sendo harmônicas em ambientes modernos.