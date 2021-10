Móveis grandes, quarto pequeno? Especialista dá dicas

Decorar um quarto pequeno é um desafio, principalmente porque o cômodo precisa de mobílias grandes, como cama e guarda-roupa. Rafael Moraes, CEO da Mobile & Design, ensina como é possível preencher o ambiente de um jeito prático e aconchegante. O especialista diz que uma alternativa para decorar o cômodo é com o que chama de layout criativo. Ou seja, com móveis planejados.

— Se o espaço é apertado, é preciso planejar onde cada item será disposto e entender que não será possível mudá-los de posição quando der vontade. Móveis planejados e embutidos são ótimos para ampliar locais sem perder a funcionalidade e unem todas as necessidades do usuário. A partir dos móveis, é possível tornar a decoração conectada à personalidade de cada um, escolhendo elementos que conversem com o restante do ambiente — explica.