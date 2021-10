Movimento liderado pela operadora TIM tem vagas de emprego exclusivas para mulheres

As oportunidades incluem cargos como consultor de vendas em lojas, posições gerenciais, passando por áreas como Jurídico, Comercial, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Saúde. Entre as empresas com vagas abertas no momento, além da TIM, estão Pirelli, Enel, Stellantis, Microsoft, Via, Generali, Oracle, Huawei e Nokia, entre outras.