Mulher de 50 anos é vítima de tentativa de homicídio em União dos Palmares

Quando as guarnições chegaram no local indicado, o suspeito foi encontrado muito alterado e armado com uma faca e a a vítima estava com um ferimento no estômago e pedia socorro.

Os militares fizeram o isolamento da área e conseguiram acesso ao interior do imóvel, entrando pelos fundos da residência, aproveitando-se de um momento de distração do homem, que acabou sendo atingido por um disparo de Spark, dispositivo que emite pulsos elétricos que atuam sobre o sistema nervoso, sem causar lesão permanente ou risco de morte do agressor.

Nesse momento, os militares conseguiram imobilizar e desarmar o suspeito, que foi levado para o Hospital Regional da Mata (HRM) para a retirada do dardo e o tratamento de ferimentos superficiais no braço, ocasionados durante luta corporal com a vítima.

Já a mulher foi socorrida pela guarnição do Corpo de Bombeiros e encaminhada à mesma unidade de saúde. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A ocorrência foi apresentada na 11ª Delegacia Regional de Polícia (11ª DRP), onde foi lavrado o flagrante delito por tentativa de homicídio.