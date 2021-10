Mulher é presa suspeita de latrocínio ocorrido na parte alta de Maceió

Uma mulher suspeita de ter participado de um latrocínio, ocorrido no mês de agosto deste ano, em Maceió, foi presa nesta quinta-feira (7) em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital. A prisão foi realizada pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), integrantes da…

Uma mulher suspeita de ter participado de um latrocínio, ocorrido no mês de agosto deste ano, em Maceió, foi presa nesta quinta-feira (7) em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital.

A prisão foi realizada pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), integrantes da 3ª DHC, sob a coordenação da delegada Tacyane Ribeiro.

De acordo com a delegada, a mulher é uma das suspeitas no latrocínio que vitimou Nivaldo Silva Santos, de 50 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã do dia 01 de agosto de 2021, na rua Edgar de Góes Monteiro, no bairro Santos Dumont, próximo à um terreno baldio.

As investigações mostraram que o crime teria sido cometido para subtrair o dinheiro dela e comprar drogas para consumo e teria contado com a participação de mais dois suspeitos, que estão sendo procurados pelas autoridades policiais.

A causa da morte foi asfixia mediante estrangulamento.