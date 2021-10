Mulher joga bebida no cabelo de MC Mirella que se revolta: ‘Paguei R$400 na escova’

MC Mirella passou por maus bocados após um show em Florianópolis na madrugada do último sábado (9). Uma mulher jogou bebida no cabelo da funkeira que relatou um prejuízo de R$400 após o ataque.

“Quando vou para cima, aí sou louca! Gente, até demorei para entender o que aconteceu. Uma menina maldosa, maldosa porque não fiz nada para ela, lascou bebida em mim, tacou bebida no meu cabelo todinho! Paguei R$ 400 para fazer uma escova, para chegar com o cabelo bonito, e a menina me faz isso. Que ódio!”, desabafou a ex-peoa.

“Falta de respeito total! Para que vem no show se não gosta do artista? Não sei o que passa na cabeça da pessoa, não sei se é bebida, não sei o que acontece. Falta de noção total!”, disse através das redes sociais.

Veja vídeo do momento: