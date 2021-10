Mulher se defende de ataque de leopardo com bengala; veja vídeo

Uma mulher de 55 anos usou sua bengala para se defender do ataque de um leopardo, em Mumbai, na Índia, na última quarta-feira. Imagens do circuito de vídeo da casa de Nirmala Devi Singh mostram o momento que ela chega à varanda e se senta. O animal se aproxima da mulher, que se defende dando golpes com a bengala. O leopardo foge. Nirmala ficou levemente ferida e foi levada para um hospital da região, informou a mídia local.

Logo depois de o leopardo fugir, alguns homens de aproximam de Nirmala. A mulher sofreu lesões superficiais no rosto, no cotovelo, no braço, nas costas e na perna. Ao “Times of Indian”, o responsável pela floresta local, Gajanan Hire, disse que as marcas das garras no corpo da vítima indicam que o ataque foi praticado por um leopardo subadulto.