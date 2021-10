Música nova: Ju Moraes lança ‘Essa Minha Canção’

A música de estilo pop romântico com beats eletrônicos esperou bastante tempo para sair do papel: ao todo, foram 16 anos esperando o momento certo para o lançamento. “Compus essa faixa há 16 anos e ela sempre ficava de fora dos trabalhos. Agora tirei ela da ‘caixinha’ e estou muito feliz com o resultado. Ela carrega referências musicais do que tenho ouvido hoje e, talvez por isso, ela só tenha sido gravada agora. Todos os arranjos que eram sugeridos a ela durante anos, eu nunca consegui gostar como esse”, explica.

A letra da canção fala sobre o amor e as segundas chances que podem transformar uma relação. “Fiz essa composição baseada na história de uma amiga que estava passando por uma tentativa de reviver uma relação que parecia perdida. Acho que todos já passamos por isso alguma vez na vida, de tentar resgatar algo que a gente ainda acredita e não quer desistir”, conta Ju.

Os fãs da cantora têm motivos de sobra para comemorar: até março, serão lançados mais dois singles com ‘diferentes estilos e cores’. Ju também pretende lançar um clipe da música ‘Essa Minha Canção’.