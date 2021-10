Músico de rua ganha bolsa de estudos após receber ovada; entenda história

O músico Luiz Felipe Salinas Almeida, de 20 anos, foi surpreendido com ovadas em uma apresentação de rua em Santos, Litoral de São Paulo. A humilhação sofrida pelo jovem repercutiu nas redes sociais e acabou sendo responsável por uma mudança de vida digna de cinema: o violoncelista foi presenteado com uma bolsa de estudos em Música. As informações são do G1.