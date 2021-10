Mutirão da Cidadania leva serviços jurídicos ao Subúrbio neste sábado (23)

A Prefeitura de Salvador, através do Escritório de Projetos Sociais, vai promover o I Mutirão da Cidadania no próximo sábado (23), das 8h às 15h. A ação, que será realizada na sede do Subúrbio 360 (Rua da Paz, s/n, Coutos), vai oferecer gratuitamente diversos serviços à população, como exame de DNA para reconhecimento de paternidade, inscrição no CadÚnico, correção de sobrenome no registro civil, entre outros.

Quem comparecer ao Subúrbio 360 também poderá tirar dúvidas e receber orientações sobre divórcio, pensão alimentícia, alteração de gênero no registro civil para pessoas trans, consulta de andamento processual, dissolução de união estável, além de acesso aos serviços do Cras e Creas de Salvador, Primeiro Passo, Conselho Tutelar, rede de proteção às mulheres vítimas de violência, emissão do cartão SUS, acolhimento familiar e averbação de sentença de divórcio.