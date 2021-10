Na briga pelo título, time do Brasileirão começa planejamento para renovar com técnico argentino – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, conseguiu uma situação que poucos acreditavam num curto período no Fortaleza: fazer o torcedor tricolor cearense esquecer Rogério Ceni que marcou época e ganhou quase tudo no Leão num passado recente. E o Fortaleza já pensa em 2022. Entre os quatro melhores do Brasileirão e perto da Taça Libertadores do ano que vem o clube já aposta suas fichas na renovação de Vojvoda.

O argentino está no cargo desde maio deste ano no clube e tem contrato até o fim de 2021, e inclusive já trata do planejamento para a próxima temporada. O diretor Alex Santiago falou do trabalho do treinador e perspectivas para 2022.

“Eu tenho uma confiança muito grande no trabalho que o Vojvoda está desenvolvendo no Fortaleza. Eu já o conhecia sob o ponto de vista técnico e tático, dos trabalhos dele, mas me surpreendi com a pessoa que ele é. A gente via o trabalho, mas não tinha como conhecer”, disse o dirigente

GESTOR HUMANO

Segundo Santiago o argentino é um gestor humano incrível.

“Um cara super simples mesmo, que aprendeu a amar o Fortaleza muito rápido. A gente sente nele a emoção. Na coletiva, às vezes, ele até mareja o olho de lágrima quando fala de uma vitória do clube, então ele está vivendo para caramba isso. Ele é um cara importante para esse processo de condução do Fortaleza, uma manutenção de modelo de jogo, encaixe de determinadas peças cirúrgicas”, avaliou Santiago, aos canais Glória e Tradição e Bora Leão.

VISITAS

O treinador argentino, inclusive, teria sugerido que os dirigentes do Fortaleza visitarem ao fim da termporada, o clubes europeus, com a finalidade de conhecer os modelos de gestão e práticas dos respectivos departamentos de futebol para implementar no Centro de Excelência Alcides Santos.

O argentino também admite a possibiidade de profissionais reforçarem a comissão técnica e teria sugerido nomes de jogadores para o plantel de 2022

O treinador foi campeão cearense de 2021, levou o time às semifinais da Copa do Brasil e colocou o Leão entre os quatro melhores de 2021 do Brasileirão e com grande chances de jogar a Libertadores. Segundo a imprensa cearense, é possível que o treinador traga para capital sua familia, que hoje mora em Buenos Aires, para a residência definitiva.

ELEIÇÕES

O presidente Marcelo Paz encerra seu mandato no clube no fim deste ano quando haverão novas eleiçoes. das Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina. No entanto, houve uma mudança estatutária em 2020, e Paz pode se candidatar à reeleiçao. E conselheiros e dirigentes tricolores tentam o convencer para mais um mandato à frente do Leão.