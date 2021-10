‘Nada está definido’ – Futebol Interior

Tombos, MG, 22 (AFI) – Vencer ou vencer. Esse é o lema da Tombense-MG para voltar a depender das próprias forças na busca pelo tão sonhado acesso na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, a missão não será nada fácil, afinal o Gavião Carcará irá enfrentar o atual líder do Grupo D, Novorizontino-SP, fora de casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no domingo (24), às 16h.

Titular absoluto do meio-campo e um dos líderes do atual elenco, Jefferson Renan falou que o Tombense precisa deixar o resultado negativo da semana passada para trás e só pensar no quem vem pela frente. Atualmente, o time mineiro está na terceira colocação com quatro pontos.

“É hora de não pensarmos no resultado adverso diante do Novorizontino no jogo anterior, é virar a chave e entregar o nosso futebol que foi muito bem aproveitado durante a competição. Somos um time forte e muito competente, todos unidos num único objetivo, então não é impossível”, disse o meia-atacante.

Para o duelo, a principal novidade será o retorno do próprio técnico Rafael Guanaes, que cumpriu suspensão na rodada passada após ser expulso por reclamação após o apito final contra o Manaus. No mais, a Tombense não deve ter problemas, seja de lesão ou suspensão, e irá manter possivelmente a mesma base.

“Sabemos da dificuldade que enfrentaremos, mas pode ter certeza que eles também encontrarão dificuldade conosco, será um jogo bonito, pegado e bem disputado. Não tem nada definido ainda, tudo é possível, e nós vamos buscar essa classificação”, completou Jefferson Renan.

Até por conta disso, o Tombense volta a campo neste domingo (24) com a seguinte formação: Felipe Garcia; David, Moisés, Bruno Bispo e Manoel; Luiz Otávio , Eduardo Neto e Jefferson Renan; Jean Lucas, Rubens e Everton Galdino.