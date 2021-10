Namoro de Juliano Laham chega ao fim e Leticia Almeida é apontada como pivô

As novelas da vida real parecem melhores dos que a da ficção. Que o diga Leticia Almeida. Após se separar de forma nada amigável, há menos de um mês, a atriz agora é apontada como pivô do fim do namoro entre Juliano Laham e Raphaela Palumbo.

O tititi começou ainda no fim de semana, após Laham dizer que seu namoro havia acabado e Raphaela não. Tudo depois de uma carona que Leticia deu a ele, na saída do trabalho dos dois, que contracenam na TV.

O problema é que uma vizinha dos dois viu a carona e mais. Viu Leticia pedindo autorização para entrar na casa do ator, que dividia o mesmo teto com raphaela, que estava viajando. Ambos negaram a tal carona. Mas, a amiga fez prints o pedido de autorização e tb da câmera de segurança do prédio que mostrou o rosto de Leticia, meio escondido, no carro.

Laham voltou atrás e admitiu a carona, mas informou que quando aconteceu, ele e Raphaela não estavam mais juntos. Leticia se pronunciou dizendo que as pessoas estavam “viajando”. E Raphaela manteve o relacionamento publicamente. Até a manhã desta segunda-feira, 11.

Num post do stories, ela comunicou o fim do namoro. E parou de seguir Laham, assim como deletou as fotos de casal de seu feed.

“Diante das notícias que têm circulado nos últimos dias, gostaria de dizer que não tenho mais um relacionamento com Juliano. Peço que respeitem o momento, tanto meu quanto dele. Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio”, escreveu a atriz.

Com a fofoca ligando seu nome ao de Leticia e uma suposta traição, Laham passou a ser atacado e cobrado por seguidores nas redes sociais.