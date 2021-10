Nanismo é o tema da nova obra de literatura infantil de Celina Bezerra

Em uma sociedade que ainda precisa avançar muito nos quesitos inclusão e respeito à diversidade, quem nasce com nanismo ou alguma outra condição que compromete o crescimento, tem que aprender desde cedo a se enxergar além dos olhares curiosos e chacotas.

O pequeno Tião, protagonista do mais novo livro de literatura inclusiva de Celina Bezerra, aprendeu rápido a lição. “Gosto de, através das minhas histórias, quebrar paradigmas e contribuir para que as pessoas olhem, não para as deficiências, mas sim para as potencialidades do outro”, explica a autora convidando para o lançamento da obra, que acontece no próximo dia 23 de outubro, às 11 horas, no canal do Youtube da Editora InVerso.